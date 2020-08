Deux employés ont été tués et un troisième blessé dans l’effondrement partiel, suite à une explosion, d'un tunnel de prospection de l’Entreprise nationale d’exploration des produits miniers non ferreux et des substances utiles à Chaâba El Hamra, dans la région de Kharza Youcef, à l'Est de Ain Azal (50 km au Sud de Sétif), ont indiqué mardi les services de la protection civile.