Des portes ouvertes sur les armes de la garde républicaine se sont ouvertes dimanche à la maison de la culture Houari Boumediene de la ville de Sétif.La cérémonie d’ouverture de la manifestation qui dure quatre jours a été présidée par le commandant du secteur militaire de la wilaya de Sétif le colonel Kamel Aït Abderrahmane en présence des autorités locales et du chef de département de communication au Commandement de la garde républicaine le colonel Amine Gharbi.Dans son allocution, le colonel Aït Abderrahmane a relevé que "ces manifestations permettent de présenter au public les réalisations de l’Armée nationale populaire dans le cadre de son programme de développement et modernisation, de consolider les rapports de l’armée à la nation et de consacrer la cohésion et la solidarité enracinées entre le peuple et l’armée tout en créant des espaces de communication plus efficaces".De con côté, le colonel Gharbi a indiqué à l’APS, après l’ouverture officielle des portes ouvertes, que cette manifestation "vise à informer les jeunes désireux intégrer les rangs de ce corps d’armée des missions et des spécialités, des formation

s offertes et des possibilités existantes’’.Plusieurs stands exposent aux visiteurs les missions spécifiques de la garde républicaine, les ateliers de musique militaire, de cavalerie et des unités combattantes outre l’exposition de matériel de combat et d’entrainement.Un espace spécial a été réservé aux jeunes souhaitant connaitre les procédures d’intégration au sein de la garde républicaine.