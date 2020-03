Le bilan de l’accident de la circulation, survenu la nuit de samedi à dimanche dans la commune de Amarna (Sidi Bel-Abbès), s’est alourdi à cinq morts, a-t-on appris, lundi de source médicale.Après la mort sur place d’un quadragénaire et d’une fillette de 8 ans, suite à la collision de deux véhicules utilitaires sur la RN 13, trois autres décès ont été déplorés parmi les blessés, transférés aux urgences du CHU "Abdelkader Hassani" de Sidi Bel-Abbès.Il s’agit de deux fillettes, âgées de 3 et 13 ans, et d’une femme, âgée d’une quarantaine d’années, a ajouté la même source.Quatre autres personnes blessées sont encore admises au même hôpital. Leur état est jugé critique, a-t-on ajouté.