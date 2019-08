Un nouvel effectif composé de 46 inspecteurs de police judiciaire a prêté serment, samedi à la Cour de justice de Sidi Bel-Abbès, après avoir achevé sa formation à l'Ecole de police "Tayebi Mohamed". "La nouvelle promotion a bénéficié d'une formation de haut niveau dispensée trois mois durant par des cadres de la Sûreté nationale, de la justice et des spécialistes en médecine légale", a indiqué la cellule de communication de la Sûreté de wilaya. "L'enseignement qualitatif prodigué aux stagiaires leur permettra d'accomplir leurs missions avec professionnalisme, contribuant ainsi à la lutte contre la criminalité et à la protection du citoyen", a-t-on souligné. La même source a également mis l'accent sur "l'efficience du corps de la Sûreté nationale dans la lutte contre toutes les formes de criminalité, la protection des citoyens et de leurs biens, et la sécurité du pays".