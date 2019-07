Normalement, Singapour est l'une des économies les plus compétitives et les plus florissantes du monde. Mais le pays publie des résultats calamiteux avec des exportations en forte baisse, moins 17% sur un an, et un PIB qui s'est contracté de 3,4% au deuxième trimestre de l'année. Des résultats qui font office de thermomètre pour l'état de santé de l'économie asiatique et mondiale. Une situation économique marquée par le conflit sino-américain.