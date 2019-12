Un homme a ouvert le feu mardi matin dans un hôpital d'Ostrava, en République Tchèque et tué au total six personnes, a déclaré le Premier ministre Andrej Babis à la télévision.Quatre personnes ont été tuées sur le coup et deux autres, grièvement blessées dans une salle d'attente sont décédées plus tard, a ajouté M. Babis. La police a indiqué que l'auteur de l'attaque était toujours en fuite.