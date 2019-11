Le volume d'eau emmagasiné dans les quatre (4) barrages de la wilaya de Skikda a atteint 3,289 millions m3 durant les dernières 48 heures, à la faveur des dernières précipitations enregistrées dans cette wilaya, a-t-on appris lundi auprès des services de la direction

des ressources en eau (DRE). Le chef de service de la rétention des eaux au sein de cette direction, Salim Zeghdoudi a précisé à l'APS que la plus grande quantité d'eau a été recensée au barrage d'El Kenitra, dans la commune d'Oum Toub, à lÆouest de

la wilaya où 2,284 millions m3 ont été enregistrés avec un taux de remplissage de l'ordre de 60 %. La capacité de stockage de cet ouvrage hydraulique qui assure l'alimentation en eau potable de plus de 341 000 âmes à travers les localités de Tamalous, Beni Oulbane, Bin El Ouiden, Aïn Kechra, Boubalout et El Ouldja, avoisine les 117 millions m3, ajoute le même responsable. Quant au volume du barrage de Beni Zid, dÆune capacité de stockage théorique de 39,39 millions m3, il est estimé à 33,402 millions m3, soit un taux de remplissage de l'ordre de 85 %, a souligné la même source, précisant que cette infrastructure hydraulique assure l'alimentation en eau potable à plus de 95 .000 âmes dans les communes de Collo, Beni Zid, Kerkera et Cheraia. D'une capacité de stockage de 116 millions m3, le barrage de Zit El Amba implanté dans la daïra de Azzaba, à l'Est du chef-lieu de wilaya, alimentant les communes de Djendel, Aïn Cherchar et Sebt, a atteint un taux de remplissage de l'ordre de 82 %, soit une quantité évaluée à 95,444 millions m3, a indiqué la même source. Construit en 1928, le barrage de Zerdaza d'une capacité de 16 millions m3 alimente les communes de Zerdaza, El Harrouch, Aïn Bouziane et Medjaz Edchiche, a fait savoir M. Zeghdoudi qui a signalé que le taux de remplissage de cet ouvrage hydraulique est évalué à 57 % , ce qui a permis le stockage d'une quantité d'eau supplémentaire de 615 .000 m3 pour atteindre un volume global de 9,5 millions m3.