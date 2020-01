La cimenterie de Hadjar-Soud de la commune de Bekkouche Lakhdar (wilaya de Skikda) appartenant au groupe public des ciments d’Algérie (GICA) a été rouverte dimanche après la fermeture de son entrée principale par des citoyens des localités de Mekassa et Hadjar-Soud qui réclament des emplois, a indiqué PDG de la cimenterie Youcef Merabet.Selon la même source, la réouverture de l’usine et le retrait des protestataires sont intervenus suite à l’envoi vers le lieu de la contestation d’un huissier de justice par le procureur de la République près le tribunal de Azzaba conséquemment à la plainte déposée par l’administration de la cimenterie .

Aussi, une réunion a été tenue dimanche après-midi au siège de la daïra de Benazouz en présence d’un représentant du groupement de wilaya la gendarmerie, de la cheffe de daïra, du directeur des ressources humaines de la cimenterie de Hadjar-Soud et de trois représentants des manifestants au cours de laquelle , il a été convenu ‘’d’accorder 18 emplois à des jeunes de la région ainsi que de tenir ultérieurement une autre réunion similaire pour trouver des solutions aux autres revendications’’, a indiqué le

représentant des contestataires Lakhedhari El-Wardi.A rappeler que plusieurs centaines d’habitants des localités de Mekassa et

Hadjar-Soud de la commune de Bekkouche Lakhdar ont protesté dimanche devant l’entrée de la cimentaire Hadjar-Soud pour réclamer des emplois. Ils ont fermé le portail principal de la société empêchant l’entrée et la sortie des camions.Ils ont également réclamé l’ouverture d’un bureau de l’Anem (agence de l’emploi) dans la daïra de Benazouz dont dépend leur commune pour éviter aux demandeurs d’emplois de se déplacer vers la commune d’Azzaba pour s’inscrire ou prendre connaissance des offres d’emplois.L’administration de la cimenterie a tenté de trouver une solution à ces revendications de cette action de contestation qui a débuté au cours de la semaine passée mais les manifestants ont rejeté les propositions demandant la venue du chef de l’exécutif local.