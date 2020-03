Au moins 12 personnes ont été tuées et plus de 20 blessées vendredi dans le centre de la Somalie, lors de combats entre l'armée gouvernementale et une milice opposée à l'administration régionale, ont annoncé des notables locaux.Les combats ont éclaté jeudi soir à Dhumasareb, capitale de la région semi-autonome du Galmudug, et se sont intensifiés vendredi. Ils opposent l'armée du gouvernement fédéral à la milice Ahlu Sunna Wal Jamaa (ASWJ).Le Parlement du Galmudug avait élu début février président de la région Ahmed Abdi Kariye, un ancien ministre, soutenu par le gouvernement fédéral.Le processus électoral avait été dénoncé par le chef d'ASW, Sheikh Mohamed Shakir, qui s'était autoproclamé président. Un ancien président du Galmudug, Ahmed Duale, avait aussi revendiqué la victoire en formant sonpropre Parlement."Il y a encore quelques coups de feu et il y a des victimes des deux côtés. Nous avons reçu des informations selon lesquelles au moins 12 personnes ont été tuées, dont des civils, et plus de 20 blessées jusqu'ici", a déclaré un notable local, Mohamed Moalim Adan.