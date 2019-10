La Mission de l'Union africaine en Somalie (AMISOM) a appelé vendredi à ce que davantage de femmes militaires soient

impliquées dans les opérations de maintien de la paix dans ce pays de la Corne de l'Afrique. S'exprimant à l'issue d'une formation d'un jour dispensée par l'unité de l'AMISOM en charge des droits de l'Homme, de la protection et du genre (HRPG), le directeur de la Mission, Francisco Madeira, cité par des médias, a souligné devant des femmes militaires, relevant de l'Armée nationale

somalienne et de l'AMISOM, que la participation de femmes au maintien de la paix était une condition sine qua non à la paix et à la sécurité. "Si nous déployons des femmes soldats de la paix et leur donnons plus de responsabilités, cela aura un effet multiplicateur sur les opérations de l'AMISOM en Somalie", a-t-il dit dans un communiqué, relayé par des médias. A cette occasion, les participantes ont évoqué les succès et les défis, ainsi qu'échangé leurs expériences. Elles ont aussi fait des recommandations pour la parité hommes-femmes.