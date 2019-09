L'armée somalienne a confirmé, lundi, la mort de neuf terroristes du mouvement shebab lors d'une offensive menée, dimanche, dans le sud de la Somalie. Le commandant, Ali Abdullahi Araye, a fait savoir que l'armée avait lancé l'offensive après avoir été informée par des habitants locaux de la présence des terroristes du mouvement shebab dans leurs villages qui les ont forcés à payer des impôts. "Nos forces ont repoussé les shebab et les ont vaincus, tuant neuf d'entre eux, et les autres se sont enfuis", a déclaré le commandant, ajoutant que l'armée avait également incendié des véhicules et des motos utilisés par les shebab pour transporter des explosifs.