La Société Nationale des Hydrocarbures (Sonatrach) annoncera prochainement le renouvellement de ses contrats gaziers à long terme avec certains pays, après avoir renouvelé, en 2018, les contrats avec quatre pays européens, a indiqué son P-dg, Rachid Hachichi. "Depuis l'an dernier, Sonatrach a renouvelé ses contrats de gaz avec Naturgy (Espagne), Galp (Portugal), Botas (Tukey) et Eni et Enel (Italie). D'autres annonces seront rendues publiques dans les prochains mois", a avancé M. Hachichi dans un entretien accordé au magazine d'analyse énergétique, Petroleum Economiste. Interrogé sur un éventuel impact du mode de tarification appliqué dans ces contrats sur la flexibilité du pays par rapport à ses clients, M. Hachichi a tenu à souligner que l'Algérie proposait un ensemble "équilibré" de services et que la tarification n'était qu'un élément parmi tant d'autres. "Comme vous le savez, un contrat de gaz n'est pas seulement une question de prix. Il s'agit d'un ensemble de paramètres, comme la sécurité

d'approvisionnement à long terme, la flexibilité saisonnière, la flexibilité à court terme et le niveau de paiement que tous nos clients apprécient", a-t-il répondu. La tarification offerte par les centres de tarification (Hub pricing) "n'offre pas cet ensemble de services", a-t-il soutenu. "Nous pensons donc que Sonatrach continue de proposer un ensemble équilibré de services dans ses contrats de gaz à long terme, la tarification n'étant qu'un élément", a encore souligné M. Hachichi