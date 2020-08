M.Hakkar a effectué une visite de travail et d'inspection au niveau de la direction de maintenance relevant du transfert par canalisation de Laghouat, où il a rappelé " l'impératif de doubler d'effort et de renouveler les réserves nationale de pétrole et de gaz", a ajouté le communiqué.

Le PDG a insisté également sur la rationalisation des dépenses au vu de la conjoncture économique actuelle marquée par le recul des prix des carburants à l'échelle mondiale.

Lors de sa visite, M. Hakkar a écouté une présentation détaillée sur les missions et l'activité de la direction avant d'échanger avec les cadres sur les différentes préoccupations du personnel ainsi que les objectifs de cette structure, à savoir effectuer toutes les activités de maintenance au niveau des unités de l'entreprise.

La deuxième halte de M. Hakkar était la zone industrielle de Hassi Rmel ou il s'est enquis du taux d'avancement des travaux de la station de traitement et de compression de Gaz (centre).Il a également écouté une présentation sur ce projet stratégique dont l'objectif est la récupération des réserves du champs gazier de Hassi Rmel d'un volume supplémentaire de près de 400 mds m3.

M.Hakkar a mis en avant, par la même, "l'importance de la maintenance périodique dans les activités du groupe et l'état du matériel qui garantie la continuité de l'activité des structures et réduit les facture de maintenance notamment celles payées en devise".

Le Président directeur général de Sonatrach a mis l'accent sur l'importance de l'élément humain dans cette activité, tout en insistant sur la formation et l'encadrement des compétences.