Sonatrach et le groupe italien Eni veulent accélérer le développement des nouveaux projets pétroliers et gaziers dans la région Berkine Nord, a annoncé, aujourd’hui, la compagnie nationale des hydrocarbures dans un communiqué. « Sonatrach et Eni ont confirmé leur volonté d'accélérer le développement des nouveaux projets pétroliers et gaziers de Berkine Nord, ce qui permettra d'augmenter de façon significative la production, en contribuant au bilan global de la production », a précisé la même source. Cette confirmation a été faite lors d'une rencontre, mardi à Alger, entre le P-dg de Sonatrach, Rachid Hachichi et l'administrateur délégué d'Eni, Claudio Descalzi, pour « examiner l'avancement des projets développés en partenariat entre les deux compagnies », a-t-on ajouté. Le projet en question comprend deux phases, dont la première, relative au développement pétrolier, a été mise en œuvre en mai dernier, trois mois seulement après l'entrée en vigueur de l'accord sur le bloc. La seconde phase, relative au développement gazier, démarrera fin septembre après l'achèvement du pipeline BRN-MLE.