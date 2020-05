"En réponse à des informations diffusées récemment, sur les réseaux sociaux sur une probable reprise générale du personnel de l’Entreprise le 31 mai 2020, la direction générale de Sonatrach rappelle que la reprise des employés se fera progressivement tout en se conformant aux orientations prises par les pouvoirs publics et aux dispositions de la note interne relative à la reprise progressive de l’activité", précise la compagnie dans une note d’information diffusée sur sa page Facebook.

"Les responsables des activités et des structures ont été chargés d’informer leurs collaborateurs de cette reprise progressive selon un planning établi par leurs structures administratives", ajoute la même source.

Selon cette note, les employés seront également informés individuellement conformément au planning de chaque structure sur la reprise de l’activité.

Dans ce contexte, la direction générale de Sonatrach a invité ses employés à "ne pas prendre en considération les informations publiées sur les réseaux sociaux et les sites inconnus et non crédibles" et à "se référer à la page officielle Facebook et aux notes diffusées sur la messagerie interne de l’entreprise".