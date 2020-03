La société de distribution de l'électricité et du gaz (Sonelgaz) et la Société nationale équato-quinéenne de gaz naturel (Sonagas) ont signé, mercredi à Alger, un accord-cadre portant accompagnement du développement du réseau de transport et de distribution du gaz dans ce pays africain. L'accord a été signé par le président directeur général (P-dg) de Sonelgaz, Chaher Boulakhras et du directeur général de Sonagas, Juan Antonio Ndong Ondo, en présence de cadres des deux entreprises. A cette occasion, M. Boulakhras a affirmé que "cette coopération entre les deux sociétés vise un accompagnement dans le développement du réseau de transport et de distribution du gaz en Guinée Equatoriale".L'accompagnement prévoit également la fourniture de compteurs à gaz de fabrication algérienne, la formation, le transfert d'expertises et de connaissances. L'accord sera concrétisé à la faveur de la signature de contrats commerciaux entre les filiales du groupe Sonelgaz et Sonagas dans les prochaines étapes, a-t-il ajouté. Il s'agit de la filiale engineering qui fournira un accompagnement dans la réalisation des études relatives au réseau de transport haute tension et de la filiale Distribution du gaz et de l'électricité.