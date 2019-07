La ministre de la Poste, des télécommunications, des technologies et du numérique, Houda Imane Faraoun, a présidé jeudi la cérémonie de sortie des promotions de l'Institut national de la poste des technologies de l'information et de la communication (INPTIC) à Alger et de l'institut national des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication (INTTIC) à Oran. Organisée à l'Agence nationale de promotion et de développement des parcs technologiques (ANPT) à Sidi Abdallah (Alger), cette cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Tayeb Bouzid et de cadres du secteur de la Poste et des TIC. "Pour l'Algérie, l'enjeu de la technologie est le plus grand défi à relever", a affirmé la ministre dans une allocution, mettant en avant "l'importance de ces compétences pour relever ce défi et pouvoir, ainsi, contribuer à la création de richesse et de éveloppement économique". De son côté, M. Bouzid a souligné "l'importance du secteur de la poste et des TIC étant le plus actif sur le plan économique", soulignant la "nécessité de poursuivre l'action et la coordination entre son département et le secteur de la poste à même de les approfondir sur les plans institutionnel et organisationnel". Après avoir rappelé les réalisations ayant permis de relever le défi de la "quantité" dans le secteur de l'enseignement supérieur, le ministre a affirmé que "l'amélioration de la qualification et de l'employabilité des diplômés au sein des entreprises économiques figure parmi les défis majeurs auxquels fait face le système national de formation qui assume la formation de la ressource humaine, garante de développement durable".