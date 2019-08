L'ancien président soudanais Omar el-Béchir, destitué par l'armée le 11 avril après 30 au pouvoir, a été inculpé samedi par un tribunal de Khartoum pour possession illégale de fonds étrangers et utilisation frauduleuse de ces fonds, a indiqué un juge. Les autorités "ont saisi 6,9 millions d'euros, 351.770 dollars et 5,7 millions de livres soudanaises au domicile de M. Béchir, illégalement entrés en sa possession et utilisés", a précisé le juge Al-Sadiq Abdelrahman.