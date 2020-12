Le Soudan et l'Ethiopie se sont engagés mardi à résoudre les questions concernant leurs frontières communes dans le respect des cadres existants et sur les bases posées par les accords conclus.

Les deux pays ont pris cet engagement lors de la session d'ouverture des réunions du comité conjoint pour la démarcation des frontières qui a débuté mardi à Khartoum.

Le ministre des affaires du cabinet soudanais, Omer Manis, a dirigé la délégation soudanaise à cette réunion, tandis que la délégation éthiopienne était dirigée par le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères éthiopien, Demeke Mekonnen.

"Les deux parties maintiennent une volonté politique forte de délimiter les frontières entre les deux pays", a déclaré M. Manis en s'adressant à la session d'ouverture. Il a réaffirmé les liens historiques forts entre le Soudan et l'Ethiopie.

M.Mekonnen, pour sa part, a souligné que les tensions aux frontières ne devraient pas perturber les relations profondément enracinées entre les deux pays.

"Nous engagerons des discussions continues lors de cette réunion et nous travaillerons à renforcer les liens fraternels entre nos deux pays", a déclaré le responsable éthiopien.

"Les questions frontalières entre les deux pays seront discutées dans le respect des cadre existants et sur les bases posées par les accords conclus et signés, en plus de fixer une date pour le début des travaux de terrain de démarcation des frontières", a-t-il ajouté.

La frontière entre les deux pays a été le théâtre d'une montée des tensions la semaine dernière après que l'amée soudanaise eut annoncé que des forces et milices éthiopiennes avaient tendu une embuscade à ses soldats à l'intérieur du territoire soudanais.