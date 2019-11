Le Parti du Congrès national (NCP) du président soudanais déchu Omar el-Béchir a dénoncé vendredi la décision de sa dissolution par le gouvernement, accusé de vouloir confisquer les biens du parti pour résoudre la crise économique. "L'idée de compter sur les biens du parti, si tant est qu'il y en ait, n'est rien d'autre qu'un scandale moral, une faillite intellectuelle et un échec total du gouvernement illégal", a écrit le NCP sur sa page Facebook. Le parti n'est "gêné par aucune loi ou décision prise contre lui puisque

le NCP est un parti fort et ses idées l'emporteront", a-t-il ajouté. Jeudi, le Conseil souverain et le gouvernement du Premier ministre

Abdallah Hamdok ont adopté une loi proclamant "le Parti du Congrès national est dissous" et que tous ses biens sont confisqués. "Aucun symbole du régime ou du parti n'est autorisé à s'engager dans quelque activité politique que ce soit pendant dix ans", ajoute le texte, intitulé "démantèlement du régime du 30 juin 1989", date à laquelle Omar el-Béchir a pris le pouvoir par un coup d'Etat.

M. Béchir a dirigé le Soudan d'une main de fer pendant 30 ans. Destitué par l'armée le 11 avril après des mois d'un mouvement de contestation populaire inédite, il est actuellement emprisonné à Khartoum et le verdict de son procès pour corruption est attendu le 14 décembre.