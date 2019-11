Les services de la gendarmerie nationale de la wilaya de Souk Ahras ont procédé, hier mardi, à l'arrestation d'un individu soupçonné d'être l'auteur de dégradations et de profanations de tombes de chouhada au cimetière des martyrs de la commune frontalière de Khedara (50 km à l'Est de Souk Ahras), a indiqué, mercredi, le procureur général près la Cour de Souk Ahras, Belkhir Merabet. La même source a affirmé à l'APS que le mis en cause (M.A.), âgé de 31 ans, est originaire de la ville de Souk Ahras, ajoutant que des investigations sont en cours pour connaitre les tenants et les aboutissants de cette affaire. Le suspect appréhendé avait saccagé et profané 71 tombes de chouhada et détruit la stèle implantée au sein du cimetière des martyrs de la commune de Khedara. Cette affaire avait, pour rappel, provoqué un vif ressentiment des citoyens de cette commune.