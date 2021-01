"Un programme opératoire est mené pour mettre en place des mécanismes de soutien aux femmes rurales en vue de créer des entreprises productives", a déclaré la ministre en marge du lancement d’une campagne de sensibilisation des femmes rurales et des femmes au foyer des zones d’ombre en compagnie du ministre du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail Familial, Mohamed Hamidou.

Elle a indiqué, dans ce contexte, "qu’une réunion de coordination sera tenue à la fin de ce mois avec plusieurs secteurs pour trouver des moyens de soutien à la femme rurale", relevant les opportunités, offertes aux femmes dans divers créneaux.

De son côté, le ministre du Tourisme, de l’artisanat et du Travail familial, Mohamed Hamidou a révélé que "son département a conclu des conventions avec le ministère de la Solidarité Nationale pour soutenir la femme au foyer et lui permettre d’accéder au financement dans le cadre des dispositifs d’aide à l’emploi et à la création d’entreprises".