Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) compte mettre au point des mécanismes devant permettre aux sportifs d'élite et de haut niveau, selon leur niveau scolaire, d'accéder à des postes au sein des corps de l'administration publique, ou de bénéficier de formations dans le secteur de la jeunesse et des sports.

A cet effet, une correspondance du directeur général des sports au MJS a invité mardi les présidents de 27 Fédérations algériennes à "communiquer dans les meilleurs délais" les niveaux scolaires des athlètes figurant dans "la liste nominative des sportifs d'élite et de haut niveau ainsi que leurs entraîneurs ayant réalisé des performances sportives au titre de l'année 2019".

Les fédérations concernées sont celles de handisport, karaté-do, athlétisme, judo, tir sportif, luttes associées, aviron et canoë-kayak, cyclisme, natation, gymnastique, haltérophilie, volley-ball, badminton, voile, boxe, escrime, tennis de table, sports équestres, triathlon, kung-fu wushu, sport universitaire, vovietnam, vovinam viet vo dao, kempo, bobybuilding et powerlifting, yoseikan-budo et ju-jitsu.

Cette démarche permettra au ministère de la Jeunesse et des Sports d'établir "une base de données de cet aspect déterminant les conditions d'accès à certains corps de l'administration publique et en matière d'étude et de formation dans le secteur de la jeunesse et des sports".

Le MJS précise en outre que cette mesure est prise "conformément au décret exécutif n.15-23 du 11 août 2015 fixant les modalités d'application des dispositions statutaires relatives aux sportifs d'élite et de haut niveau, notamment dans ses articles 19 et 20 et sur la base de la décision ministérielle N.072 SPM du 27 mai 2020 portant liste nominative des sportifs d'élite et de haut niveau ainsi que leurs entraîneurs ayant réalisé des performances sportives au titre de l'année 2019".

Des athlètes de haut niveau ont exprimé récemment leur dépit, en raison de ce qu'ils qualifient de "manque de considération" envers leur personne, déplorant également "une situation sociale handicapante et néfaste" pour leur préparation en prévision des grands rendez-vous sportifs.