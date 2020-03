La pelouse en gazon naturel du stade de 40.000 places, relevant du complexe sportif en cours de réalisation à Oran pourra accueillir les matchs de football dès le mois de juin prochain, a appris samedi, du responsable de la start-up franco-algérienne "Natural Grass" chargée des travaux."L'opération de semence a été lancée vendredi pour que la réception finale de la pelouse aura lieu dans trois mois. Ce sont des engagements qu'on a pris avec le maître d'ouvrage et qu'on tient à honorer", a déclaré Farid Bousaâd. Il s'agit d'une pelouse hybride AirFibr, "une technologie unique de pelouse hybride destinée aux terrains de football et rugby de haut niveau ainsi qu'aux grands stades sportifs", a signalé la même source. Néanmoins, l'opération accuse un retard sensible, alors que l'entreprise en question est installée depuis plus d'une année.Il était d’ailleurs question que l’opération de semence de l’herbe commence en novembre dernier, mais pour différentes raisons, dont financières, elle a été retardée.