Le comité ministériel intersectoriel de prise en charge médicale des citoyens du Sud et des Hauts-Plateaux s'est réuni dimanche à Alger pour la mise en œuvre des instructions issues de la réunion du gouvernement de mercredi dernier notamment la levée de gel sur tous les projets enregistrés dans le secteur de la santé au niveau des wilayas du Sud et des hauts-Plateaux. Intervenant au cours de cette réunion, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mohamed Miraoui a indiqué que cette réunion intervenait "en exécution des instructions du premier ministre lors de la réunion du gouvernement ".Il a précisé que le comité ministériel intersectoriel s'est réuni pour mettre en œuvre ces instructions, à savoir, la levée de gel sur tous les projets enregistrés dans le secteur de la santé au niveau des wilayas du Sud et des hauts-Plateaux, l'accélération de la création d'annexes pour la pharmacie centrale des hôpitaux dans les zones enclavées à l'extrême Sud. Il s'agit également de la mise en place d'un observatoire régional de santé dans la wilaya de Tamanrasset spécialisé dans la médecine tropicale en le renforçant par un encadrement humain notamment des épidémiologistes, et la création d'un institut de lutte contre les piqûres de scorpion à Ouargla. Ce dernier sera renforcé également par un encadrement humain notamment des épidémiologistes.