Une quantité de 1,882 tonne de kif traité, de 9.717 comprimés de psychotropes ainsi que de 10,47 grammes de cocaïne, a été saisie l’an dernier à travers le Sud-ouest du pays, selon un bilan d’activités de l’inspection régionale de police (IRP) à Bechar.Ces saisies ont été opérées lors des 369 affaires de commercialisation illégale de drogue et de psychotropes, traitées par les services de police judiciaires des suretés de wilaya de Bechar, Adrar et Tindouf et impliquant 539 personnes, dont huit (8) femmes, a précisé le premier responsable de l’IRP, le contrôleur de Police Moussa Belabbès.Parmi les personnes impliquées dans ces affaires, et dont la culpabilité a été prouvée lors des enquêtes policières, 265 ont été mis en détention provisoire par la justice, a-t-il signalé.En matière de lutte contre la cybercriminalité, "qui commence à se développer à travers la région", 74 affaires ont été traitées durant la même année et impliquant 86 individus, dont 9 femmes et 5 mineurs, a fait savoir M.Belabbès.