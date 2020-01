Une forte explosion s'est produite dans un immeuble d'un quartier chic du centre de Stockholm dans les premières heures de lundi, sans faire de victimes, a indiqué la police suédoise."Nous pensons que l'explosion s'est produite dans le bâtiment, mais l'endroit exact n'est toujours pas clair. Il y a des voitures endommagées à proximité, mais l'explosion ne s'est probablement pas produite à

l'intérieur", a déclaré le porte-parole de la police de Stockholm, Mats Eriksson.Des ambulances et des pompiers étaient sur les lieux, mais aucun blessé n'a été signalé. Les résidents ont évacué le bâtiment et ont pu passer la nuit et obtenir un soutien dans une école locale.L'escouade policière chargée des attentats à la bombe devait examiner lundi la scène de la déflagration, dont on ignore toujours les causes. La police a ouvert une enquête sur ce que qu'elle qualifie de "dévastation mettant en danger le public".La police a été informée, deux heures plus tard, d’une autre explosion dans la ville universitaire d'Uppsala, à environ une heure au nord de Stockholm, ayant endommagé un bâtiment et des véhicules stationnés à proximité.