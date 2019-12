Le taux de chômage en Suède pour novembre a augmenté de 1,0 point de pourcentage pour atteindre 6,8%.Au total 5.140.000 personnes étaient employées au cours de cette période et nombre moyen d'heures travaillées par semaine s'est élevé à 170,2

millions, selon des données de Statistics Sweden.Par rapport aux résultats des mois précédents, les données de novembre

2019 indiquent une augmentation du taux d'activité et du taux de chômage. Sur le total des personnes employées (âgées de 15 à 74 ans), le nombre d'hommes occupés était de 2.689.000, contre 2.451.000 femmes employées.Alors que le taux d'emploi global était de 68,3%, il était de 70,2% chez les hommes et de 66,3% chez les femmes.Le nombre d'employés permanents en novembre a augmenté de 82.000 personnes par rapport à la même période l'an dernier et s'élevait à 3908.000. Chez les hommes, ce nombre était de 2.007.000, soit une augmentation de 63.000 personnes, tandis qu’il était chez les femmes de 1.900.000.En novembre 2019, il y avait 378.000 chômeurs âgés de 15 à 74 ans, soit une augmentation de 63.000 personnes par rapport à la même période il y a un an.Il y avait 192.000 hommes au chômage, contre 186.000 femmes. Le taux de chômage était de 6,6% chez les hommes et de 7,1% chez les femmes.