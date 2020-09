Les services de la Sûreté d'Alger ont arrêté 4 individus impliqués dans le trafic de drogue et de psychotropes à Draria et saisi une quantité d'objets prohibés et d'armes blanches prohibées, indiquent les mêmes services dans un communiqué.Agissant dans le cadre d'une affaire de possession, de vente et de stockage de stupéfiants et de détention d'armes blanches prohibées, les

éléments de la Sûreté d'Alger ont procédé à l'arrestation de 4 individus qui s'adonnaient au trafic de drogue et de psychotropes au niveau du secteur de compétence dans la ville de Draria, précise le communiqué.Alertés par des citoyens au sujet d'un individu qui s'est livré avec son acolyte à la vente de psychotropes à l'un de ses proches au niveau de Draria, les éléments de la 3ème Sûreté urbaine de Douira ont mis en place un plan ficelé qui s'est soldé par l'arrestation du mis en cause à côté de son domicile et en ont saisi une somme d'argent de 9.500 DA et une autre en devise de 70 euros issues des revenus de ce trafic.Après avoir perquisitionné le domicile du mis en cause, les mêmes éléments ont saisi 10 comprimés psychotropes, une cigarette roulée et une arme blanche (sabre). Suite à l'exécution d'un mandat de perquisition du domicile du deuxième mis en cause, les éléments de police ont saisi 20 comprimés psychotropes, une somme d'argent de 8 millions de centimes issus des revenus du trafic et 5 armes blanches retrouvées lors de la perquisition du domicile des deux autres individus.Après parachèvement des formalités légales, les mis en cause seront présentés devant les juridictions compétentes.