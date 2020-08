Les services de la Sûreté d'Alger ont organisé samedi, premier jour de l'ouverture graduelle des plages, une sortie au niveau de la plage de "Tamaris" (Commune de Ain Taya) pour s'assurer du respect des mesures préventives prises contre al Covid-19, a-t-on observé. Dans le cadre de l'ouverture graduelle des plages, des espaces de loisirs et des mosquées, entrée en vigueur à partir de ce samedi, les services de la Sûreté d'Alger ont mis en place un dispositif préventif exceptionnel pour semer la quiétude chez les citoyens leur permettant de profiter pleinement de leurs vacances, a indiqué le lieutenant Cherki Amir, chef de la cellule d'écoute et de prévention à la Sûreté de Dar El Beida. Cette sortie vise à s'assurer de la stricte application des mesures préventives, à savoir le port de masques, la distanciation, l'organisation des stationnement, la mise en place des produits de désinfection à la portée des estivants, tout en garantissant une fluidité de circulation, outre la lutte contre la criminalité et la sensibilisation, a-t-il précisé. La plage de Tamaris a connu, au premier jour de réouverture, une forte affluence, a fait savoir le lieutenant Cherki, mettant en avant la mobilisation des agents de la police munis de tous les moyens matériels et techniques pour veiller à la sécurité et la quiétude et s'assurer du respect des mesures préventives par les citoyens. Exhortant les citoyens à s'en tenir aux mesures sanitaires pour endiguer la propagation de la Covid-19 et protéger leur santé, M. Cherki a rappelé les numéros verts "1548", de détresse "17" et "104", en sus de la page Facebook de la Sureté de la wilaya d'Alger et l'application "Allo Chorta" mis à la disposition des citoyens pour signaler les éventuels dangers menaçant leur vies et leurs biens. Les estivants se sont conformés aux orientations des éléments de la Sûreté, notamment pour ce qui est du port des masques, de distanciation et des règles d'hygiène, a-t-on constaté.