Les services de la sûreté de wilaya d'Alger ont procédé à l'arrestation de 07 individus et à la saisie de quantités de drogues et de comprimés psychotropes, a indiqué samedi un communiqué de ces services. La première affaire a été traitée par la brigade de police judiciairere levant de la circonscription administrative de Zéralda sur la base d'informations faisant état d'un individu s'adonnant au trafic de drogues (cannabis) et de psychotropes. L'opération a abouti à l'arrestation du suspect à bord d'un véhicule touristique accompagné de deux autres personnes. Après perquisition du domicile du suspect, les éléments de la police judiciaire en charge de cette opération ont saisi (10) morceaux de cannabis et (110) comprimés psychotropes de type Rivotril et (47) comprimés de

Pregabaline, une arme blanche et un montant de 6000 DA. Dans une affaire distincte, la même brigade a reçu des informations sur un trafiquant de drogues (cannabis). Appréhendé et fouillé, le suspect avait en possession (03) morceaux de cannabis de (09) grammes et un montant de 37.500 DA. Après la perquisition de son domicile, les agents de la police ont saisi(62) g de cannabis.

Après parachèvement des procédures légales, les mis en cause ont étéprésentés devant le procureur des la République territorialement compétent.Par ailleurs, les éléments de la première sûreté urbaine de Tessala ElMerdja (Bir Touta) ont arrêté (02) suspects impliqués dans une affaire de possession de comprimés psychotropes.Après les avoir soumis à la fouille corporelle, les agents de police ont saisi un montant de 18.665 DA, 09 ordonnances vierges, 06 lames de rasage, 07 flacons contenant une solution médicale et 02 bâtons, outre un véhicule touristique. Les mis en cause ont été présenté au procureur de la République territorialement compétent.