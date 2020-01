Deux-cents-six (206) inspecteurs de police relevant des différentes directions, des services centraux et régionaux et des services de Sûreté de la wilaya d'Alger ont bénéficié, jeudi à Alger, d'une promotion au grade de lieutenant de police au titre de l'année de formation 2018-2019. Promus au grade de lieutenant de police, les 206 inspecteurs principaux, dont 33 policières relevant des différentes directions, des services centraux et régionaux et des services de Sûreté de la wilaya d'Alger, ont prêté serment à la Cour de justice d'Alger (Ruisseau). Au terme de la cérémonie de prestation de serment, le Chef de service de la Police judiciaire de la wilaya d'Alger, le commissaire divisionnaire Hakim Bensafia a précisé que les membres de cette promotion "sont tenus de poursuivre une formation spécialisée conformément à la réglementation en vigueur". Tenue en présence du Chef de Sûreté de la wilaya d'Alger, M'hamed Bettache et des cadres de la Sûreté de wilaya, cette prestation de serment permet au officiers "l'exercice de leurs missions au sein de la police judiciaire", a-t-il indiqué, ajoutant qu'elle constitue "un engagement juridique garantissant une application rigoureuse du code de procédure pénale", et ce en vue de la protection des droits et des biens du citoyen dans le cadre des droits de l'homme.