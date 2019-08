Les Unités aériennes de la Sûreté nationale (UASN) ont effectué, durant le premier semestre de 2019 au niveau des wilayas d'Alger et Oran, 695 patrouilles héliportées en vue d'assurer la protection des citoyens et protéger leurs biens, a indiqué mardi un bilan

de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). Ces patrouilles s'effectuaient à raison de "1.004 heures de vol contre 672

durant la même période de 2018 avec une moyenne de 796 heures de vol", a précisé la même source expliquant que "l'objectif de ces actions est la sécurisation des citoyens et la protection de leurs biens en participant au contrôle général et l'organisation de la circulation routière en coordination avec les centres des opérations". Selon la même source, "ces opérations ont concerné la couverture des routes et des grands axes à travers la transmission directe et en temps réel des évènements ce qui permet de rehausser l'efficacité de l'intervention des forces de police sur le terrain, l'inspection des lieux publics et l'accompagnement des grandes manifestations économique, culturel et sportifs dont l'accueil de l'équipe nationale de football après son décrochage de la Coupe d'Afrique des nations". Les hélicoptères de la DGSN est l'un des moyens efficaces de l'amélioration de la circulation routière et de la surveillance des infractions et des manúuvres dangereuses pour les usagers de la route, ajoute la même source.