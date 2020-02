Deux promotions de lieutenants, la 27e hommes et la 11e femmes, sont sorties jeudi de l'Ecole supérieure de police "Ali Tounsi" à Alger, après une formation théorique et appliquée de 24 mois. La cérémonie de sortie des deux promotions constituées de 488 élèves (419 hommes et 69 femmes) a été présidée par le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, en compagnie du Directeur général de la Sûreté nationale, Ounissi Khelifa, en présence de cadres supérieurs de différents secteurs concernés, de personnalités nationales et de représentants de l'institution militaire. Après le passage en revue des deux promotions par le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire en compagnie du DGSN, le directeur de l'Ecole supérieure de police, le contrôleur de police Ali Ferrag a mis en avant, dans une allocution, le niveau de formation "intensif et de base" qu'ont reçus les diplômés, sur une durée de 24 mois, sous la supervision d'experts et de cadres dans les différentes domaines de connaissances juridiques,professionnelles et techniques. La formation était constituée en outre de sessions de stage pratique, de visites d'information et autres sur le terrain au sein des différents

services techniques et opérationnels de la SN, en sus des programmes en préparation physique et techniques d'arts martiaux aux fins de leur disponibilité constante lors de l'exercice de leur devoir professionnel sur le terrain.Le directeur de l'école a saisi cette occasion pour exprimé "sa sincère reconnaissance" au ministère de la Défense nationale qui a pris en charge la formation de 130 élèves des deux promotions sortantes, une formation militaire spécialisée de haut niveau à l'Académie militaire de Cherchell "Houari Boumediene" (Tipasa) qui, a-t-il dit, "renforcera les capacités et compétences des éléments de la Sûreté nationale". En conclusion, M. Ferrag a exhorté les officiers promus à la fidélité à la patrie et à la concrétisation sur le terrain des connaissances acquises en faisant prévaloir la conscience dans leurs missions au service de la protection du citoyen et de ses biens, et ce dans le cadre des lois de la République, des principes des droits de l'homme et de l'Etat de droit. l'Ecole supérieure de police a formé, depuis 1969, 20.914 officiers de police, dont 429 issus des pays frères et amis. Après la prestation de serment par les deux promotions, baptisées du nom du Chahid du devoir national le Commissaire de police Hassan Chikhaoui, il a été procédé à la remise des grades ainsi que des attestations aux majors de promotions et l'échange du drapeau entre promotions sortante et suivante.

Des exhibitions de self défense et de combat ont été exécutées lors de cette cérémonie, reflétant ainsi la capacité des élèves promus à accomplir, en tout professionnalisme, leurs missions dans toutes les circonstances afin d'assurer la sûreté publique et la sécurité des citoyens et de leurs biens.