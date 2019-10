Une suspension d'alimentation en eau potable affectera, à partir de lundi à mercredi prochain, huit (8) communes d'Alger

Ouest, en prévision du lancement des travaux de remplacement de la tubulure de vidange de la conduite de transfert d'eau de la SP de Garidi vers la SP de Bouzaréah, a indiqué dimanche un communiqué la Société des eaux et de l'assainissement d'Alger (SEAAL). Selon le communiqué, cette perturbation concernera les communes de Bouzaréah, Ben Aknoun (RN 11, Asphodèles et avenue Mustapha Khalef), Beni Messous, Dely Brahim (sauf la Zhun Ain Allah), Chéraga, Bologhine (Quartier Zghara), Rais Hamidou (Quartier Sidi Lekbir), et El Biar (Quartiers Cité Le Mondor et le Gai Soleil), suite à un important écoulement localisé sur la tubulure de vidange de la conduite de transfert d'eau de la SP de Garidi vers la SP de Bouzaréah. Localisé dans un regard situé au niveau de la rocade sud N 05 à proximité du cimetière de Garidi à Kouba, cet écoulement, précise Seaal, a engendré

un débordement vers le caniveau longeant l'autoroute de Ben Aknoun à hauteur de l'hôpital Militaire d'Ain Nadja. Afin de procéder à la résorption de cet écoulement, SEAAL procèdera du lundi 21 octobre 2019 à 08h00 au mardi 22 octobre 2019 à 06h00 à des travaux de remplacement de la tubulure de vidange installée sur cette conduite. Dès l'achèvement des travaux, ajoute la source, débutera l'opération de remplissage de la canalisation sur un linéaire de 11 km, qui prendra effet à partir de mardi 22 octobre 2019 à 07h00 et s'achèvera le même jour à 16h00. Les services techniques de SEAAL ont précisé en outre que l'alimentation

en eau potable reprendra progressivement durant la journée du mercredi 23 octobre 2019 et se stabilisera totalement durant la journée du jeudi 24 octobre 2019. Par ailleurs, un dispositif de citernage sera mis en place afin d'assurer les usages prioritaires (établissements publics et hospitaliers).