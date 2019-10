La Turquie affirme que l'opération militaire qu'elle prévoit contre une milice kurde dans le nord de la Syrie vise à "nettoyer" sa frontière des "terroristes" et d'établir une zone de sécurité dans laquelle elle espère à terme installer une grande partie des quelque

3,5 millions de réfugiés syriens qu'elle abrite. Le ministère turc de la Défense a indiqué mardi avoir achevé les "préparatifs" en vue de lancer une opération militaire contre une milice kurde dans le nord de la Syrie, sur fond de confusion à Washington quant à un éventuel feu vert du président Donald Trump à une telle incursion. "Tous les préparatifs en vue d'une opération ont été achevés", a indiqué le ministère turc sur son compte Twitter. Le président turc Recep Tayyip Erdogan avait affirmé lundi qu'une

offensive turque contre la milice kurde des YPG dans le nord-est de la Syrie pourrait intervenir à tout moment, après avoir reçu ce qui semblait être un feu vert de son homologue américain Donald Trump. Mais le président américain, qui avait donné l'impression de lâcher les YPG, alliés de Washington dans la lutte contre le groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (EI/Daech), a nuancé sa position lundi, sous la pression internationale et de son propre camp, en mettant la Turquie en garde contre tout excès.

"Si la Turquie fait quoi que ce soit dont j'estime, dans ma grande et inégalable sagesse, que cela dépasse les bornes, je détruirai et anéantirai complètement l'économie de la Turquie", a-t-il tweeté. Dans la foulée d'un coup de fil entre MM. Trump et Erdogan dimanche, la Maison Blanche avait pourtant créé la surprise dimanche soir en annonçant le retrait des forces américaines stationnées dans cette région. Elle avait justifié cette décision par le fait que la Turquie s'apprêtait à mettre en oeuvre "son opération prévue de longue date" contre les YPG.