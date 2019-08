Les raids aériens sur Idleb dans le nord-ouest syrien se sont arrêtés samedi matin après l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu annoncé par la Russie, a rapporté une ONG. "Il n'y a pas d'avions de guerre dans le ciel et les frappes aériennes ont cessé", a déclaré Rami Abdel Rahmane, directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). Il a ajouté que les affrontements entre les forces gouvernementales et les groupes armés aux abords de cette région avaient également cessé après l'entrée en vigueur de cette trêve unilatérale vers 6H00 (03H00 GMT) mais que les tirs d'artillerie et de roquettes se sont poursuivis.