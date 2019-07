Un charnier avec environ 200 corps a été découvert près de Raqa, dans le nord de la Syrie, ont déclaré les autorités locales et une ONG. Cinq corps habillés d'une combinaison orange, tenue parfois portée par les otages des terroristes du groupe autoproclamée Etat islamque (EI/Daech) ont été également retrouvés, selon un responsable local Yasser al-Khamees et l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). « Ils ont été menottés et tués d'une balle dans la tête », a déclaré M. Khamees, à la tête d'une équipe de secouristes. Leur mort remonte à deux ans, a-t-il ajouté, précisant qu'il n'était pas possible d'identifier les corps dans l'immédiat. Trois corps de femmes ont également été retrouvés, selon M. Khamees et l'OSDH. « Leurs crânes ont subi de graves fractures, avec des marques de lapidation », a dit M. Khamees. Son équipe a découvert début juin la fosse commune, située au sud de Raqa, explique-t-il. Si 200 corps ont déjà été exhumés, le charnier pourrait contenir au total plus de 800 victimes, d'après lui. Cette découverte pourrait permettre d'identifier des personnes jusque là portées disparues, ou d'éclaircir les circonstances de la mort de milliers d'autres, dont des étrangers capturés par Daech.