Le président turc Recep Tayyip Erdogan a exprimé mercredi son souhait d'obtenir un cessez-le-feu dans la région syrienne d'Idleb (nord-ouest) lors de sa rencontre prévue jeudi avec son homologue russe Vladimir Poutine.Dans des déclarations à la presse à Ankara, M. Erdogan a affirmé qu'il espérait "obtenir un cessez-le-feu le plus rapidement possible dans la région" d'Idleb, où Ankara mène une opération militaire, lors de ce sommet jeudi à Moscou.Les forces du gouvernement syrien, appuyées par l'aviation russe, mènent depuis décembre une offensive pour reprendre la province d'Idleb, ultime bastion de terroristes dans le nord-ouest de la Syrie.De son côté, la Turquie a lancé une opération d'envergure contre les forces gouvernementales syriennes à Idleb après la mort le 27 février de plus de 30 soldats turcs dans des bombardements aériens attribués à Damas.Cette escalade a fait voler en éclats un accord conclu entre les deux dirigeants à Sotchi en 2018 pour faire cesser les combats à Idleb et y instaurer une zone démilitarisée. Elle a aussi donné lieu à de vifs échanges entre Ankara et Moscou principaux acteurs internationaux dans la crise en Syrie.