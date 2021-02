L'ONG internationale Human Rights Watch a appelé mardi à soutenir les organisations d'aide en Syrie pour garantir une

distribution "équitable" des vaccins anti-Covid et leur administration aux plus vulnérables. L'écrasante majorité de la population dépend à présent des aides d'ONG. "Ceux qui fournissent les vaccins à la Syrie doivent faire tout leurpossible pour s'assurer qu'ils arrivent aux plus vulnérables, où qu'ils setrouvent dans le pays", a souligné dans un communiqué Sara Kayyali, experte à HRW pour la Syrie. Fin janvier, le gouvernement syrien a approuvé son adhésion au système Covax, mis en place par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour garantir une distribution des vaccins aux pays les plus défavorisés. Le gouvernement syrien, a toutefois soulever, que l'obtention du vaccin nedevrait pas "porter atteinte à la souveraineté" du pays.