Neuf civils ont été tués, dimanche, dans des raids aériens sur la province d'Idleb (nord-ouest) où opèrent des groupes terroristes, a rapporté l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). Les frappes aériennes ont fait cinq morts dans le village d'Al-Malaja,

situé dans le sud d'Idleb, selon l'OSDH, tandis que quatre civils ont péri dans des raids près de Saraqeb, dans l'est de la province.

Certains des blessés se trouvent "dans un état grave", d'après le directeur de l'ONG, Rami Abdel Rahmane, qui n'était pas en mesure de donner dans l'immédiat un bilan global des blessés. La région d'Idleb est dominée par les terroristes du groupe Hayat Tahrir al-Cham (HTS), l'ex-branche d'Al-Qaïda en Syrie. Cette région, et des secteurs adjacents des provinces d'Alep, de Hama et de Lattaquié, échappe toujours dans sa vaste majorité au contrôle du gouvernement syrien. Ces zones abritent aussi plusieurs autres groupuscules terroristes ainsi que des rebelles.