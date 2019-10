Neuf terroristes ont péri samedi dans des frappes russes sur la province d'Idleb, dans le nord-ouest de la Syrie, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). "Des frappes russes ont visé ce matin des positions des groupes Hourras al-Din et Ansar al-Tawhid dans l'est d'Idleb (...) tuant neuf (terroristes), dont six combattants de Hourras al-Din, et blessant huit autres", a indiqué l'OSDH. "Hourras al-Din" est actif dans cette région du nord-ouest syrien qui comprend une grande partie de la province d'Idleb ainsi que des secteurs des provinces voisines de Hama, Alep et Lattaquié. La région est dominée par le groupe Hayat Tahrir al-Cham (HTS), ex-branche syrienne d'Al-Qaïda, aux côtés duquel combat Hourras al-Din. La province d'Idleb a été la cible de plusieurs frappes aériennes russes. Le cessez-le-feu dans cette région qui échappe toujours au gouvernement avait été annoncé après quatre mois de bombardements et a permis au gouvernement de reconquérir des secteurs stratégiques. Si les raids aériens se sont globalement fait plus rares depuis l'annonce de la trêve, les échanges d'obus et de tirs d'artillerie se poursuivent

entre les belligérants de manière ponctuelle. Déclenchée en 2011, la guerre en Syrie a tué plus de 370.000 personnes et déplacé plusieurs millions de personnes.