Plus de 8.000 personnes, dont des militants, des journalistes et des humanitaires, qui étaient détenues par l'organisation terroristes autoproclamée "Etat islamique" (EI/Daech) en Syrie sont toujours portées disparues, indique Human Rignt Watch (HRW) citant des statistiques du Réseau syrien des droits de l'Homme. Parmi les disparus figurent notamment des personnalités connues comme le journaliste britannique John Cantlie ou le prêtre jésuite Paolo Dall'Oglio, a indiqué la même source .L'EI avait conquis en 2014 de vastes régions en Irak et en Syrie, instaurant un prétendu "califat" autoproclamé à cheval entre les deux pays, avant d'y être vaincu respectivement en 2017 et 2019. "La fin du contrôle de territoires par l'EI est l'occasion d'apporter des réponses aux familles dont des proches ont disparu en Syrie", a déclaré Joe Stork, directeur régional adjoint de HRW.L'ONG a exhorté les autorités syriennes et les forces kurdes de Syrie à "enquêter auprès de terroristes et autres personnes soupçonnées de liens avec l'EI qu'elles détiennent afin d'obtenir des informations sur le sort des disparus" et à créer un "centre de liaison ou un organe civil" pour recueillir des informations sur ces disparus et de contacter leurs familles. Des dizaines de fosses communes ont été découvertes en Syrie et en Irak depuis la défaite de l'EI, mais le processus d'identification des victimes est lent, coûteux et compliqué, selon la même source.