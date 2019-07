Six militaires syriens ont été tués ce samedi dans un attentat-suicide dans la province de Deraa. Quelques heures plus tard, un responsable local du Baas, le parti au pouvoir, a été assassiné dans cette province méridionale.Une attaque-suicide a visé un poste de contrôle de l’armée syrienne dans une localité de la province de Deraa, faisant plusieurs morts et blessés dans les rangs des militaires, selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH). L’agence de presse officielle Sana a confirmé l’attentat, perpétré par un kamikaze qui circulait à moto. Quelques heures plus tard, le chef de la section du parti Baas dans la grande ville de Jassem a été assassiné par des individus qui ont mitraillé sa voiture. L’attaque s’est déroulée en plein jour et les assaillants ont pu s’enfuir. C’est la première fois qu’un responsable du parti au pouvoir est assassiné depuis que les troupes gouvernementales ont repris le contrôle de la province en juillet 2018. La situation reste très instable dans cette province au sud-ouest, berceau de la révolte syrienne en 2011. Une véritable guérilla s’est développée et les insurgés, de plus en plus audacieux, s’en prennent presque quotidiennement à des symboles du pouvoir.