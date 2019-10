Un soldat turc a été tué mardi par des obus tirés depuis la région de Minbej, dans le nord de la Syrie, où de violents combats ont opposé dans la nuit les forces d'Ankara à des combattants kurdes, a indiqué le ministère turc de la Défense. Huit soldats ont en outre été blessés, a affirmé le ministère dans un communiqué, sans préciser où se trouvaient les militaires turcs au moment où ils ont été touchés. L'armée turque a répliqué en bombardant des positions des forces kurdes, selon le communiqué. Il s'agit du cinquième militaire turc tué en Syrie depuis le déclenchement d'une opération par Ankara en Syrie contre la milice kurde des Unités de

protection du peuple (YPG). Si cette milice a été soutenue par les pays occidentaux pour son rôle de premier plan dans la lutte contre le groupe terroriste "Etat islamique" (EI), Ankara la considère comme un "groupe terroriste" qui menace sa sécurité. La Turquie affirme que son opération vise à mettre en place une "zone de sécurité" séparant sa frontière des zones contrôlées par les YPG et susceptible d'accueillir une partie des 3,6 millions de Syriens réfugiés en Turquie. L'offensive turque vise les territoires contrôlés par les YPG à l'est de l'Euphrate. Mais la ville de Minbej, située à l'ouest du fleuve, est depuis plusieurs mois dans le collimateur des forces d'Ankara. Mardi, le président Recep Tayyip Erdogan a ainsi déclaré que l'opération turque visait à "sécuriser la région" allant de Minbej à la frontière irakienne. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme, une ONG, des affrontements ont eu lieu dans la nuit autour de Minbej entre combattants pro-Ankara et forces du Conseil militaire de Minbej, affilié à l'administration kurde. Les combats à Minbej interviennent après l'annonce par Damas de l'envoi de troupes dans la ville en vertu d'un accord conclu dimanche avec les Kurdes visant à contenir l'offensive turque.