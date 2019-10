L'accord destiné à mettre fin à l'offensive turque contre les forces kurdes en Syrie offre une victoire au président Recep Tayyip Erdogan, mais elle pourrait être de courte durée faute d'une entente avec la Russie, alliée du régime syrien, selon des analystes.

L'accord, arraché jeudi par le vice-président américain Mike Pence lors d'une visite à Ankara, prévoit la suspension pour cinq jours de l'offensive lancée le 9 octobre, et d'y mettre fin si les forces kurdes des YPG, considérées comme "terroristes" par Ankara, se retirent pendant cette période des zones frontalières de la Turquie dans le nord-est de la Syrie. M. Erdogan a obtenu gain de cause sur ses principales exigences, à savoir le retrait des YPG et la mise en place d'une "zone de sécurité" de 32 km de largeur en territoire syrien, même si la longueur de cette bande, que le président turc veut à terme étendre sur 480 km, reste à définir.

L'opération avait été lancée après que le président américain Donald Trump avait paru y donner son feu vert, avant de faire marche-arrière devant le tollé suscité dans le monde en raison du rôle crucial des YPG dans la lutte contre les jihadistes du groupe Etat islamique (EI). Pour tenter de stopper l'offensive, les YPG ont fait appel aux forces du régime de Bachar al-Assad qui se sont déployées dans des zones qui échappaient à leur contrôle depuis plusieurs années.