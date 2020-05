S'agissant en effet d'une compétition "Kata", les athlètes n'auront pas besoin de défier un adversaire direct, mais juste à réaliser une vidéo, chez-eux, qu'ils transmettront par la suite à la Fédération, où des arbitres se chargeront de l'évaluer et de lui attribuer une note.

"Les résultats seront dévoilés le 4 juillet prochain. Les quatre premiers, dans chaque catégorie d'âge, auront droit à des médailles alors que les athlètes classés entre la 5e et la 8e place se verront attribuer des diplômes d'encouragement", a-t-on encore appris de même source.

Huit catégories d'âge (messieurs et dames) seront engagées dans cette compétition, à savoir : Benjamins (9-10 ans), Minimes (11-12 ans), Cadets (13-14 ans), Juniors (15-17 ans), Seniors I (18-30 ans), Seniors II (31-40 ans), Master I (41-50 ans) et Master II (51 ans et plus).

Les vétérans des Masters I et II seront les premiers à présenter leurs vidéos d'exhibition, du 21 au 25 mai. Puis ce sera au tour des Seniors (I et II), qui concourront du 28 au 31 du même mois avant de laisser place aux Juniors qui, eux, devront présenter leurs vidéos entre le 4 et le 7 juin.

Puis ce sera au tour des Cadets de faire leur entrée en lice, du 11 au 15 juin, avant de laisser place aux Minimes et aux Benjamins, respectivement du 18 au 21 juin et du 25 au 29 juin.

"Le dernier délai pour confirmer les engagements a été fixé au 20 mai courant et les athlètes devront le faire au nom de leur club", a encore expliqué la Fédération concernant les règles de participation à cette compétition, qui se déroulera entièrement à distance, en raison de la pandémie de COVID-19.