La sélection algérienne de taekwondo (seniors) a obtenu quatre médailles de bronze lors du Tournoi international open El-Hassan (G1), disputé en Jordanie du 26 au 28 juillet, a appris l'APS dimanche de la Fédération algérienne de la discipline (ATF). L'Algérie, qui a participé à cette échéance avec huit athlètes, a obtenu les médailles grâce à la gent féminine : Aïcha Mehdi (-49 kg), Wafa Ramoune (-62 kg), Racha Othmani (-73 kg) et Lynda Azzeddine (+73 kg). ''On a participé à ce tournoi de Jordanie avec l'objectif de grignoter le maximum de points pour améliorer notre ranking mondial de taekwondo. Ce sont de jeunes talents prometteurs qui manquent d'expérience'', a déclaré le secrétaire général de l'ATF, Samir Maâyana. Et d'enchaîner: ''Ce groupe contient 11 athlètes dont 3 jeunes. Nous travaillons avec eux et il est probable que certains d'entre eux prennent part aux prochains Jeux africains programmés au Maroc durant le mois d'août, avec l'objectif de préparer les Jeux méditerranéens d'Oran 2021''. Selon Maâyana, ex-Directeur des équipes nationales (DEN) de l'instance fédérale, une liste de 11 athlètes a été proposée pour participer au rendez-vous marocain en prévision des Jeux d'Oran, sans attendre beaucoup d'eux à Rabat vu l'âge de certains taekwondoïstes (18 et 20 ans). Maâyana estime que les Jeux africains sont une étape importante pour le staff technique afin de voir de près le niveau de ses athlètes et d'opter pour les noms qui seront sélectionnés lors des prochaines échéances. Le Tournoi international open El-Hassan a été marqué par la participation de plus de 800athlètes issus de 25 pays.