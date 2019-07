Treize (13) tonnes d’aide humanitaire, dont des denrées alimentaires, ont été acheminées samedi vers Tinezaouatine, à environ 550 km au sud-ouest de Tamanrasset, par le Croissant rouge algérien (CRA) au profit de 128 familles algériennes nécessiteuses relevant de cette daïra frontalière avec le Mali. Outre des denrées alimentaires, cette aide transportée par un avion militaire en provenance de l’aéroport de Boufarik (Blida), comprend aussi de l'eau minérale, des couvertures et autres ustensiles de cuisine qui permettront aux familles bénéficiaires de mieux faire face aux nécessités de base de leur quotidien. Ces dernières sont éparpillées sur 5 agglomérations de la daïra de Tinezaouatine, en plus du chef-lieu de cette dernière, concernées par cette opération. Il s’agit des localités de Taouendert, Isheliane, Alafagh, Inatenkarer, Ineghassen, alors que l’acheminement des dons devra s’étaler sur deux jours (samedi et dimanche), sur des distances allant de 40 km, pour la plus proche destination, à 120 Km, pour la plus éloignée de Tinezaouatine.Des familles de nomades sont également ciblées par ce convoi humanitaire, initié par des représentants du CRA, du ministère de l’Intérieur, de l’Aménagement du territoire et des Collectivités locales, ainsi que les responsables locaux de la wilaya de Tamanrasset, de la Daïra et de la commune de Tinezaouatine. "Cette aide s’inscrit dans le cadre de la stratégie du CRA qui consiste, depuis 2014, à accéder aux zones les plus enclavées et déshéritées du sud du pays et des Hauts-plateaux en étant à l’écoute de ceux qui souffrent en silence", a déclaré, dans un contact téléphonique à l’APS, la présidente du CRA, Saida Benhabylès, notant que l’objectif visé est celui de "préserver et de renforcer la cohésion sociale" au sein de la population locale.Notant qu’il ne s’agit " ni de la première ni de la dernière" opération de ce type envers la population de cette localité, elle a assuré que celle-ci se renouvellera "à chaque fois que l’opération se présentera", tout en précisant qu’elle est le fruit de "généreux donateurs et en dehors de l’argent des contribuables".La première responsable du Croissant a également tenu à exprimer sa "gratitude" à l’institution militaire pour "la disponibilité dont elle fait montre en réussissant à concilier entre sa mission sécuritaire et le devoir humanitaire", avant de rappeler que cette commune a bénéficié, à l’instar d’autres régions du sud, d’une clinique médicale mobile mise à la disposition des citoyens par le CRA.