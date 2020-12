Les dizaines de passagers ayant été de ce vol ont été accueillis par les autorités locales, les représentants d’agences de voyage et de membres de la société civile, dans le strict respect des mesures de prévention sanitaire contre la Covid-19.

Les voyageurs ont été accueillis avec des dattes et du lait, dans une ambiance empreinte d’une grande satisfaction de la reprise des vols augurant d’une relance de l’activité touristique, surtout que la région est éloignée et que l’avion est le mode de transport sur lequel comptent beaucoup d'habitants de la région dans leurs déplacements vers différentes destinations.

Le wali de Tamanrasset, Mustapha Koriche, a affirmé, à cette occasion, que la reprise des dessertes aériennes aura un impact certain sur la région de l'Ahaggar, en boostant l’activité touristique et hôtelières, surtout que celle-ci s’attend à de grands flux de touristes à la fin de l’année.

Selon le délégué régional d’Air-Algérie à Tamanrasset, Smail Mouali, 17 vols sont répartis sur tous les jours de la semaine, de et vers différentes destinations.

Abdelkader Rekakda, responsable d’une agence de voyage estime que la reprise des vols est un indicateur positif pour la relance des voyages touristiques, qui ont connu un marasme ces derniers temps du fait de la pandémie de la Covid-19.

Abondant dans le même sens, Hassen Kerbadou, membre de l’association de dynamisation de la société civile à Tamanrasset, voit en cette reprise des vols domestiques "un signe positif" pour l’amélioration des conditions de vie des habitants de la région, dans la mesure où elle leur facilite les déplacements vers le Nord du pays pour différents motifs, dont les soins et le règlement d'affaires administratives centralisées.

La reprise des vols domestiques, qui concerne toutes les régions du Sud, s’est effectuée également aujourd’hui, sur des appareils d’Air-Algérie où de Tassili-Airlines, à Ghardaïa, Adrar, Bordj Badji-Mokhtar et Timimoune, ainsi qu’à Ouargla et Djanet (Illizi), et ce aussi dans le strict respect des mesures sanitaires de prévention de la Covid-19.